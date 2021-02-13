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مقتل 21 عنصرا من تنظيم داعش بانفجار سيارة مفخخة وسط العراق

13 - فبراير - 2021
تنظيم داعش الإرهابي

تنظيم داعش الإرهابي

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قتل 21 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي، بانفجار سيارة مفخخة جنوبي محافظة صلاح الدين وسط العراق ، حسب ما أعلنت قيادة عمليات سامراء، السبت.

وقال قائد عمليات سامراء، اللواء الركن جبار الدراجي، في بيان، إن 21 عنصرا من داعش، قتلوا بانفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري كان يسعى لتفجيرها في إحدى نقاط التفتيش التابعة للشرطة الاتحادية، في منطقة جلام سامراء جنوبي قضاء الدور.

وأوضح أن الانتحاري، وقبل مغادرته إحدى المضافات التابعة للتنظيم، ضغط على زر منبه الصوت “الزمور” في السيارة لتوديع رفاقه، متناسيا أن الزر مرتبط بشحنة التفجير، مما أدى إلى انفجار السيارة ومقتل المجموعة بالكامل.

وكانت السلطات العراقية، قد أعلنت، خلال الأسبوعين الماضيين، إطاحة عدد من قادة التنظيم، من بينهم قيادي يشغل ما يُوصف بمنصب “والي داعش” في العراق، و”المسؤول العسكري”، في إطار عمليات “ثأر الشهداء” التي جاءت رداً على هجوم ساحة الطيران.

وأطلق العراق عملية أمنية واسعة ضد فلول تنظيم داعش، عقب التفجير الانتحاري الذي استهدف وسط العاصمة بغداد، الشهر الماضي.

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