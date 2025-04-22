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مقتل 24 شخصاً على الأقل في هجوم على سياح في كشمير

منذ 57 دقيقة
آخر تحديث: 22 - أبريل - 2025 5:40 مساءً
عناصر من الشرطة الهندية يقفون للحراسة عند نقطة تفتيش في أعقاب هجوم يشتبه في أنه هجوم شنه مسلحون بالقرب من بهالجام في منطقة أنانتناج جنوب كشمير. رويترز

عناصر من الشرطة الهندية يقفون للحراسة عند نقطة تفتيش في أعقاب هجوم يشتبه في أنه هجوم شنه مسلحون بالقرب من بهالجام في منطقة أنانتناج جنوب كشمير. رويترز

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قال مصدر في الشرطة الهندية إن 24 شخصا على الأقل قتلوا في هجوم على سياح في كشمير، اليوم الثلاثاء، في هجوم هو الأسوأ بالمنطقة منذ ما يقرب من عام.

ووقع الهجوم في باهالجام، وهي مقصد سياحي شهير يقطنه غالبية من المسلمين ويجذب آلاف الزوار كل صيف مع تراجع حدة العنف المسلح في السنوات القليلة الماضية.

ونقلت رويترز عن مصدر بالشرطة الهندية -طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام- أن المصابين نقلوا إلى مستشفى بالمنطقة.

وتشهد المنطقة الواقعة في جبال الهيمالايا وتتقاسم الهند وباكستان السيطرة عليها أعمال عنف منذ اندلاع تمرد مناهض للهند في عام 1989. وقتل عشرات الآلاف من الناس خلال وقائع العنف التي تراجعت حدتها في السنوات القليلة الماضية.

ولم تتوقف تماما الهجمات على السائحين في كشمير لكنها انحسرت في السنوات الماضية.

ووقع آخر هجوم كبير على الزوار في هذه المنطقة في يونيو حزيران حينما هاجم مسلحون حافلة تقل مجموعة من الزوار الهندوس مما أدى إلى سقوطها في واد عميق ومقتل ما لا يقل عن تسعة ركاب وإصابة 33.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • رويترز

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