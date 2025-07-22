مقتل 27 على الأقل جراء تحطم طائرة للقوات الجوية في بنغلادش

قال مسؤولون اليوم الثلاثاء إنه تم انتشال جثث 27 شخصا بينهم 25 طفلا على الأقل من بين أنقاض مباني محترقة بعد تحطم طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو في بنجلادش في مجمع تعليمي يضم كلية ومدرسة بالعاصمة داكا، ويتلقى 88 شخصا العلاج في المستشفى.

وتحطمت الطائرة، وهي من طراز إف-7 بي.جي.آي، بعد وقت قصير من إقلاعها في الساعة 1:06 مساء بالتوقيت المحلي (0706 بتوقيت جرينتش) أمس الاثنين من قاعدة كورميتولا الجوية في داكا خلال مهمة تدريبية روتينية. وأفاد الجيش بأن الطائرة تعرضت لعطل ميكانيكي.

وأظهرت صور رجال الإنقاذ وهم يفتشون في المباني المتفحمة، بينما حاصر أفراد الأسر المكلومة الموقع.

وقال سيد الرحمن، المساعد الخاص لكبير مستشاري شؤون الصحة، للصحفيين إن 27 شخصا لقوا حتفهم، ونقل 88 آخرون إلى المستشفى مصابين بحروق. وكان من بين القتلى 25 طفلا إلى جانب معلم والطيار.

وأعلنت الحكومة يوم حداد وتنكيس الأعلام وإقامة صلوات خاصة في جميع أماكن العبادة.

وذكرت مجموعة جينز للمعلومات أن الطائرة من طراز إف-7 بي.جي.آي هي النسخة الأحدث والأكثر تطورا من عائلة طائرات تشنغدو جي-7 وأف-7 الصينية. ووقعت بنجلادش عقدا لشراء 16 طائرة عام 2011، واكتملت عمليات التسليم بحلول عام 2013.

ويأتي الحادث في وقت لا تزال فيه الهند المجاورة تعاني من أسوأ كارثة طيران في العالم منذ 10 أعوام، بعد تحطم طائرة تابعة لشركة (إير إنديا) سقطت على نزل كلية طبية في مدينة أحمد اباد الشهر الماضي مما أسفر عن مقتل 241 شخصا من أصل 242 كانوا على متنها و19 آخرين كانوا على الأرض.