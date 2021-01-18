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مقتل 3 عناصر من جيش النظام في هجوم مسلّح بالجولان

18 - يناير - 2021
عناصر من جيش النظام-أرشيفية

عناصر من جيش النظام-أرشيفية

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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ، عن مقتل ثلاثة جنود سوريين في هجوم مسلّح استهدف حاجزا عسكريا قرب المنطقة المنزوعة السلاح في الجولان المحتل بريف القنيطرة.

وقال المرصد إن المهاجمين استهدفوا “بالأسلحة الرشاشة والعبوات الناسفة حاجزا عسكريا لقوات النظام في منطقة رويحينة، قرب المنطقة المنزوعة السلاح في الجولان المحتل بريف القنيطرة”.

وأوردت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر طبية تأكيدها مقتل عنصرين وإصابة اثنين آخرين جراء “اعتداء مجموعة إرهابية مسلحة على حاجز للجيش في قرية رويحينة بريف القنيطرة الغربي”.

وعلى الرغم من استعادة القوات السورية على محافظتي درعا والقنيطرة في العام 2018، تُسجل دوريا هجمات تشنّها فصائل مسلّحة مناهضة للنظام ضد مواقع حكومية في مناطق الجنوب السوري.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ العام 2011 تسبّب بمقتل أكثر من 380 ألف شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

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