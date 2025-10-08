الأربعاء 16 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 8 أكتوبر 2025 |
مقتل 3 في هجمات أوكرانية على منطقة بيلغورود في روسيا

منذ 3 ساعات
إصابة 3 مدنيين في قصف أوكراني لمنطقة بيلغورود الروسية

قال حاكم منطقة بيلغورود الروسية الأربعاء إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب شخص واحد في قصف أوكراني للمنطقة.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن بيانات وزارة الدفاع في موسكو أن وحدات الدفاع الجوي دمرت 53 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

من زاوية آخرى، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن بلاده سيطرت على ما يقارب خمسة آلاف كيلومتر مربع في أوكرانيا في 2025 وإن موسكو تحتفظ بالمبادرة الاستراتيجية الكاملة في ساحة المعركة.

وذكر بوتين في اجتماع مع كبار القادة العسكريين الروس أن كييف تحاول شن هجمات في عمق الأراضي الروسية، لكن ذلك لن يساعدها على تغيير الوضع.

    المصدر :
  • رويترز

