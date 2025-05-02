مقتل 4 أشخاص جراء أمطار غزيرة وعواصف في العاصمة الهندية

قالت رئيسة وزراء منطقة العاصمة الهندية نيودلهي إن أربعة أفراد من عائلة واحدة لقوا حتفهم خلال عاصفة رعدية في المدينة اليوم الجمعة بعد سقوط شجرة فوق الغرفة التي كانوا نائمين فيها، وأسفر ذلك أيضا عن إصابة شخص واحد.

وذكرت إدارة الأرصاد الجوية الهندية أن المدينة تعرضت لرياح بسرعة تتراوح بين 70 و100 كيلومتر في الساعة، مصحوبة بصواعق وهطول أمطار غزيرة هي الأشد في شهر مايو أيار منذ عام 2021.

وقالت رئيسة الوزراء ريكا جوبتا في منشور على موقع إكس “تم إصدار تعليمات لإدارة المنطقة لتقديم كل المساعدة اللازمة (للأسرة المتضررة) على الفور”.

وتعطلت أيضا عمليات الطيران في مطار المدينة بسبب انخفاض الرؤية وزيادة معدل التشبع بالمياه، في حين تأخرت خدمات مترو الأنفاق. وذكرت تقارير أن عدة مناطق شهدت اختناقات مرورية.

وأشارت دراسة أجرتها مؤسسة ووتر إيد الخيرية الشهر الماضي إلى اتجاه الطقس في بعض المدن الأكثر كثافة سكانية في العالم إلى التقلب من الجفاف إلى الفيضانات ثم العودة مرة أخرى، إذ تتسبب درجات الحرارة المرتفعة في اضطراب دورة الماء في الطبيعة.

واجتاحت أمطار غزيرة غير موسمية شرق ووسط الهند وأجزاء من نيبال الشهر الماضي، مما أسفر عن وفاة أكثر من 100 شخص.