مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين في إطلاق نار بولاية ساوث كارولاينا الأمريكية

الشرطة الأمريكية- أرشيفية

الشرطة الأمريكية- أرشيفية

قال مكتب قائد شرطة مقاطعة بيوفورت بولاية ساوث كارولاينا الأمريكية “إن أربعة قتلوا وأصيب ما لا يقل عن 20 في إطلاق نار في مطعم ببلدة في جزيرة بالولاية، اليوم الأحد”.

وأضاف المكتب في بيان أنه جرى استدعاء قوات الشرطة إلى حانة (ويليز بار اند جريل) في جزيرة سانت هيلينا قبل الساعة الواحدة صباحا بقليل ووجدوا أشخاصا عدة يعانون من جروح ناجمة عن طلقات نارية.

وذكرت السلطات أن أربعة من المصابين في حالة حرجة.

وقال مكتب قائد الشرطة إنه يحقق في الحادث، لكنه رفض تقديم مزيد من التفاصيل. ورفض المكتب الإفصاح عن أسماء القتلى قبل إخطار أفراد أسرهم.

وذكر المكتب أن مئات الأشخاص كانوا في الحانة وقت إطلاق النار.

وتابع “هذا حادث مأساوي وصعب على الجميع”.

وتعرف جزيرة سانت هيلينا بأنها مركز لثقافة المنحدرين من نسل العبيد الأفارقة.

وتزايدت حوادث إطلاق النار العشوائي خلال العقد الماضي في الولايات المتحدة.

وينقسم الأمريكيون إلى حد بعيد على أسس سياسية فيما يتعلق بالحلول الممكنة لهذه الظاهرة، إذ يفضل الديمقراطيون فرض مزيد من القيود على الأسلحة النارية، في حين يدعم الجمهوريون حقوق حمل السلاح وتطبيق أفضل للقوانين المناهضة لجرائم العنف.

