مقتل 4 جنود إسرائيليين.. وإجمالي القتلى يرتفع إلى 23

اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل 4 من جنوده في العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة أمس الخميس 2\11\2023، ونشر أسماؤهم الجمعة 3\11\2023.

وبمقتل هؤلاء الجنود الأربعة، يرتفع عدد القتلى من جيش الإحتلال الإسرائيلي خلال الهجوم على غزة إلى 23 قتيلا، بحسب ما ذكرت صحيفة جيروزليم بوست الإسرائيلية، الجمعة.

ووفقا للصحيفة، فقتلى الجيش الإسرائيلي في العملية الدائرة في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، عقب الهجوم الكبير والدامي الذي شنته حركة حماس على جنوب إسرائيلي هم:

-النقيب بني وايس، 22 عاما من حيفا، قائد فصيلة في الكتيبة 195، اللواء 460، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

-الرائد (احتياط) أوريا ماش، 41 عاماً، من تيلامون، مقاتل مدرع في الكتيبة 52، اللواء 401، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

-الرائد (احتياط) يهوناتان يوسف براند، 28 عاماً، من القدس، مقاتل مدرع في الكتيبة 52، اللواء 401، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

-الجنرال جيل بيشيتس، 39 عاماً، من حريش، سائق دبابة في الكتيبة التاسعة، اللواء 401، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء الخميس 2\11\2023 “تطويق” مدينة غزة بعد 6 أيام على بدء توغله البري في القطاع الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري إن القوات الإسرائيلية أكملت تطويق مدينة غزة، مركز حركة حماس.

وبحسب هغاري، فإن “مفهوم وقف إطلاق النار ليس مطروحا على الطاولة حاليا على الإطلاق” في اليوم السابع والعشرين للحرب بين إسرائيل والحركة التي تسيطر على قطاع غزة.