مقتل 44 شخصاً على الأقل جراء أمطار غزيرة وفيضانات في المكسيك

منذ 4 دقائق
أعلنت الحكومة المكسيكية، اليوم الأحد، أن ما لا يقل عن 44 شخصا لاقوا حتفهم بعد أمطار غزيرة وفيضانات على مدار أيام.

وتسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفتين المداريتين بريسيلا ورايموند في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات في خمس ولايات.

وذكر بيان حكومي أن 18 شخصا لاقوا حتفهم في ولاية فيراكروث و16 في هيدالجو وتسعة في بويبلا وواحدا في كيريتارو.

وتدير حكومة الرئيسة كلاوديا شينبوم خطة استجابة لدعم 139 بلدة متضررة.

وأظهرت الصور التي نشرها الجيش المكسيكي أشخاصا يجليهم الجنود باستخدام قوارب نجاة ومنازل غمرها الوحل وعمال إنقاذ يمشون ببطء في شوارع البلدة وسط مياه يبلغ ارتفاعها الخصر.

وقالت شينبوم على منصة إكس “نواصل التنسيق مع الحكام ومختلف السلطات الاتحادية بخصوص حالة الطوارئ في فيراكروث وهيدالجو وبويبلا وكيريتارو وسان لويس بوتوسي. لجنة الطوارئ الوطنية في حالة انعقاد دائم”.

    المصدر :
  • رويترز

