مقتل 5 أشخاص بينهم طفلان في إطلاق نار بولاية ساوث كارولينا الأمريكية

قتل 5 أشخاص بينهم طفلان وإصابة شخص سادس نتيجة إطلاق نار في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية .

وقالت الشرطة في الولاية، أنها عثرت على مشتبه به بعد ساعات قليلة من الحادث.

وقال مكتب شرطة مقاطعة يورك، إنه تم العثور على المشتبه مختبئا في منزل قريب. ولم يتم الكشف عن هويته.

وذكر مكتب الطبيب الشرعي أن الدكتور روبرت ليسلي (70 عاما) وزوجته باربرا ليسلي (69 عاما) أعلن عن وفاتهما في مكان الحادث جنبا إلى جنب مع حفيديهما آدا ليسلي (9 أعوام) ونوح ليسلي (5 أعوام).

وقالت السلطات إنه تم العثور على الضحية الخامسة، جيمس لويس (38 عاما) متوفيا خارج المنزل، مشيرة إلى أنه كان يعمل في المنزل عندما أصيب بطلق ناري.

وأشار المتحدث باسم مكتب عمدة مقاطعة يورك، ترينت فارس، إلى أن شخصا سادسا نقل إلى المستشفى مصابا بجروح خطيرة.