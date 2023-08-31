الخميس 15 صفر 1445 ﻫ - 31 أغسطس 2023 |
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مقتل 6 جنود أوكرانيين في حادث يتعلق بطائرتي هليكوبتر

منذ 4 دقائق
طائرتي هليكوبتر أوكرانية

طائرتي هليكوبتر أوكرانية

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قال الجيش الأوكراني، الأربعاء، إن ستة جنود لقوا حتفهم على متن طائرتي هليكوبتر خلال “تنفيذ مهام” في شرق البلاد.

ولم يشر إلى ما حدث بالضبط أمس الثلاثاء لطائرتي الهليكوبتر وهما من طراز مي-8 المستخدم على نطاق واسع.

وجاء في بيان للجيش نُشر على تطبيق تيليجرام أن الجنود كانوا “ينفذون مهاما” في قطاع مدينة باخموت الشرقية التي تسيطر عليها روسيا عندما قتلوا.

وقال موقع أوكراينسكا برافدا الإخباري إن الحادث وقع بالقرب من كراماتورسك، وهي بلدة كبيرة غربي باخموت في منطقة دونيتسك حيث وقع معظم القتال خلال الغزو الروسي لأوكرانيا المستمر منذ 18 شهرا.

وذكر الموقع أن الطائرتين “دمرتا بالكامل” وعُثر على الجثث في الموقع.

وقال متحدث باسم القوات الجوية يدعى يفهين راكيتا لهيئة البث العامة (سوسبيلنه) إن القتلى كانوا ضباطا، ولن تُكشف هوياتهم لأسباب أمنية.

    المصدر :
  • رويترز

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