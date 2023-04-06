مقتل 7 مدنيين في قصف لمنطقتين خاضعتين لسيطرة روسيا

ذكرت وكالة الإعلام الروسية الحكومية نقلا عن السلطات في مناطق تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا أن سبعة مدنيين قتلوا في هجومين منفصلين بالمدفعية الأوكرانية.

وقال وكالة تاس إن أربعة مدنيين قتلوا في دونيتسك عندما سقطت قذائف على مرأب سيارات وأصيب ستة آخرون. وأفادت وكالة الإعلام الروسية في وقت لاحق بأن ثلاثة أشخاص قتلوا في انفجارات بمحطة حافلات في ليسيتشانسك على بعد نحو 120 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من دونيتسك.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من التقارير. ولم يرد مسؤولو دفاع أوكرانيون بعد على طلب للتعليق.

وتسيطر قوات موالية للقوات الروسية منذ 2014 على دونيتسك، عاصمة المنطقة الأوكرانية التي تحمل الاسم ذاته، لكنها لا تزال قريبة من خط المواجهة في الحرب الروسية مع أوكرانيا وتتعرض بانتظام لقصف القوات الأوكرانية.