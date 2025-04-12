مقتل 8 في انفجار لغم بنيجيريا

قالت مصادر أمنية ومسافرون إن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا اليوم السبت إثر انفجار لغم أرضي في حافلة بولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا.

وتنتشر الألغام الأرضية في المنطقة الشمالية الشرقية، حيث تشن جماعة بوكو حرام الإسلامية هجمات متكررة على المنشآت الأمنية والمناطق المدنية. وخطفت الجماعة مئات من أطفال المدارس في الماضي.

وقال باباجانا زولوم حاكم بورنو إن سبعة مسافرين آخرين نقلوا إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى في مايدوجوري، بينما أصيب 14 شخصا بجروح طفيفة.

وقال أبور كاشالاه، وهو رجل أمن بالمنطقة، لرويترز عبر الهاتف إن الحادث وقع حوالي الساعة 11:45 صباحا.

وقال عثمان إيدي، وهو مسافر من بلدة دامبوا في بورنو، لرويترز عبر الهاتف إن أفرادا من الجيش تحركوا بكثافة نحو موقع الحادث بعد وقت قصير من الانفجار.

وأضاف إيدي “رأينا مركبة تحمل بقايا الحافلة التجارية التي اصطدمت بالألغام الأرضية وقد دفنتها جماعة بوكو حرام في جيدان كاجي، على بُعد حوالي 30 كيلومترا من بلدة دامبوا”.

وقال كينيث داسو، المتحدث باسم شرطة الولاية، في اتصال هاتفي إنه “لا يزال يجمع التقارير المتعلقة بالحادث”.

وفي العام الماضي، قُتل ما لا يقل عن سبعة جنود بعد انفجار لغم على طريق سريع في الولاية الواقعة في شمال شرق نيجيريا.