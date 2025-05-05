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مقتل 9 بانقلاب قوارب سياحية بسبب رياح عاتية في الصين

منذ 4 دقائق
غرق قارب _ تعبيرية

غرق قارب _ تعبيرية

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ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الاثنين أن تسعة أشخاص لقوا حتفهم عندما أدت “رياح عاتية مفاجئة” إلى انقلاب أربعة قوارب سياحية وسقوط 84 شخصا في المياه جنوب غرب الصين.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن عملية البحث جارية عن شخص واحد لا يزال مفقودا بينما تم إنقاذ 74 آخرين في منطقة قويتشو.

وأضافت شينخوا أنه تم تعبئة نحو 500 من رجال الإنقاذ للتعامل مع الحادث، حيث أصدر الرئيس الصيني شي جين بينغ تعليماته للسلطات المحلية “ببذل كل ما في وسعها”.

وقال شي إنه يتعين على السلطات تعزيز إجراءات السلامة للحد من العدد المتزايد من الحوادث في المعالم السياحية والأماكن العامة الرئيسية.

    المصدر :
  • رويترز

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