مقرب من خامنئي يصبّ غضبه على المتظاهرين السلميين.. "خانوا الأمة"!

قال أحد كبار رجال الدين في إيران إن على القضاء الإيراني اتخاذ تدابير صارمة ضد المتظاهرين وإن أي شخص يظن أن حكام الدولة سيسقطون فهو حالم.

وتشهد الجمهورية الإسلامية مظاهرات اندلعت عقب وفاة مهسا أميني (22 عاما) الشهر الماضي في أثناء احتجازها لدى الشرطة.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن رجل الدين المتشدد أحمد خاتمي قال في خطبة الجمعة في طهران “ينبغي للقضاء التعامل مع مثيري الشغب، الذين خانوا الأمة وسكبوا الماء في طاحونة مياه العدو، بشكل يردع الآخرين حتى عن الرغبة في إثارة الشغب مجددا”.

وأضاف “قالوا للفتية المخدوعين إنهم إن بقوا في الشوارع لأسبوع، فسيسقط النظام الحاكم. واصلوا أحلامكم! ينبغي للقضاء التعامل مع مثيري الشغب بشكل يردعهم عن التطلع إلى إثارته مجددا”.

وأنحت إيران باللائمة على “عناصر إجرامية” ذات صلة “بالأعداء الأجانب” في الاضطرابات.

وتحولت الاحتجاجات إلى أحد أخطر التحديات التي تواجه حكام إيران من رجال الدين منذ ثورة عام 1979. ونادى المتظاهرون بسقوط الجمهورية الإسلامية، لكن الاحتجاجات لا تبدو قريبة من الإطاحة بالنظام.

وفي ظل تواصل الاحتجاجات في عدة مدن، نشر موقع 1500 تصوير الذي يخص أحد النشطاء مقطع فيديو قال إنه يعرض مظاهرة في مدينة اصفهان في وسط البلاد ومقطع يفترض أنه يعرض المتظاهرين وهم يشعلون حرائق في شوارع مدينة مهاباد الواقعة في شمال غرب البلاد في وقت متأخر من مساء أمس الخميس.

وقال ناشطون إن مقاطع فيديو المتظاهرين تأخرت بسبب القيود التي تفرضها السلطات على الإنترنت في إيران.