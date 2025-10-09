مكتب الرئيس الإسرائيلي: ترامب سيزور القدس يوم الأحد على الأرجح

أفاد بيان صادر عن مكتب الرئيس الإسرائيلي بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيزور القدس يوم الأحد على الأرجح.

وأجرى نتنياهو اتصالا هاتفيا فجر الخميس، مع ترامب بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي وقت سابق وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن الرئيس الأمريكي سيزور إسرائيل يوم الأحد 12 أكتوبر.

وقالت الصحيفة إن نتنياهو دعا خلال الاتصال الرئيس ترامب لإلقاء كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي.

هذا، وأفاد مكتب رئيس الوزراء بأن الطرفين أجريا محادثة مؤثرة ودافئة للغاية، وهنأ كل منهما الآخر على الإنجاز التاريخي المتمثل في توقيع اتفاق إطلاق سراح جميع الرهائن.

وأضاف المكتب: “شكر رئيس الوزراء الرئيس ترامب على جهوده وقيادته العالمية، فيما هنأ ترامب رئيس الوزراء على قيادته الحازمة والإجراءات التي اتخذها.. واتفقا على مواصلة تعاونهما الوثيق”.

وجرت المحادثة بينهما بعد وقت قصير من إعلان الرئيس ترامب أن إسرائيل وحماس قد وقعتا المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

يجدر بالذكر أن هذه هي المرة الثانية فقط التي يلقي فيها رئيس الولايات المتحدة كلمة في كنيست إسرائيل، وكانت المرة الأولى في عام 1979، عندما ألقى الرئيس كارتر كلمة بعد توقيع اتفاقية السلام مع مصر.

هذا، وكتب ترامب في تغريدة على موقع “تروث سوشيال”: “فخور أن أعلن أن إسرائيل وحماس قد وقعتا المرحلة الأولى من خطتنا للسلام”.

وذكر في تدوينته: “هذا يعني أنه سيتم إطلاق سراح جميع الرهائن قريبا جدا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى الخط المتفق عليه كخطوة أولى نحو سلام قوي ومستقر ودائم”.

وتابع قائلا: “ستعامل جميع الأطراف بإنصاف.. إنه يوم عظيم للعالم العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولجميع الدول المحيطة، وللولايات المتحدة الأمريكية”.

واختتم ترامب منشوره بالقول: “نشكر الوسطاء من قطر ومصر وتركيا، الذين عملوا معنا لإنجاح هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق.. طوبى لصانعي السلام!”.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الحكومة ستجتمع الخميس للموافقة على الاتفاق، أو إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المتفق عليهم.

وقال نتنياهو في بيان: “مع الموافقة على المرحلة الأولى من الخطة، سيعود جميع أسرانا إلى ديارهم.. هذا نجاح دبلوماسي ونصر وطني وأخلاقي لإسرائيل.. منذ البداية أوضحت أنه لن يهدأ لنا بال حتى يعود جميع أسرانا ونحقق جميع أهدافنا”.

وأفاد بأنه وبفضل العزيمة الراسخة، والعمل العسكري الحاسم، والجهود الكبيرة لصديقنا وحليفنا الرئيس ترامب، وصلنا إلى هذا المنعطف الحاسم.

كما أعلنت حماس رسميا عن الاتفاق، معربة عن امتنانها للرئيس ترامب والدول العربية والإسلامية.

ودعت الحركة في بيانها العالم إلى ضمان التزام إسرائيل ببنود الاتفاق.

إلى ذلك، أشارت وكالة “أسوشيتد برس” إلى أن إطلاق سراح الرهائن العشرين الذين يقال إنهم على قيد الحياة، متوقع بحلول يوم الأحد، بينما قالت إسرائيل إنه قد يتم ذلك يوم السبت.

وفيما يتعلق بالرهائن القتلى، تعهدت حماس بإعادة من تعرف مكانهم على وجه اليقين، وأكدت أنها لا تعرف مكان تسعة من أصل 28 قتيلا.

وفي السياق، أوضح مصدر مطلع على التفاصيل أن الحركة تعهدت أيضا بالامتناع عن إقامة مراسم إطلاق سراح الرهائن.