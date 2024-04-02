مكتب نتنياهو: صياغة مقترح جديد لهدنة في غزة خلال محادثات القاهرة

كشف مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المفاوضين الإسرائيليين سيعودون من محادثات في القاهرة اليوم الثلاثاء بعد صياغة مقترح جديد لهدنة في غزة ولتحرير الرهائن.

وذكر مكتبه “في إطار المحادثات، وبوساطة مفيدة من مصر، صاغ الوسطاء مقترحا محدثا لحماس”.

وأضاف أن إسرائيل تتوقع من الوسطاء أن يضغطوا على حماس بقوة أكبر من أجل التوصل إلى اتفاق.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.