ملك الأردن يتفق مع بايدن على ضرورة إنهاء التوتر في القدس

قالت وسائل إعلام رسمية إن العاهل الأردني الملك عبد الله اتفق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على ضرورة منع تكرار أحدث مواجهات شهدتها الأماكن المقدسة الإسلامية في القدس والتي أثارت مخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقا.

وخلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين، نقلت وسائل الإعلام عن العاهل الأردني قوله إن حجر الزاوية للسلام هو تسوية عربية إسرائيلية شاملة على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية “شدد جلالته والرئيس بايدن على أهمية استمرار التنسيق والعمل على الصعد كافة لمنع تكرار الاعتداءات على مدينة القدس ومقدساتها وأهلها والتي من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام والدفع بالمزيد من التأزيم”.

وقاد الملك عبد الله، الذي تتولى أسرته الهاشمية الوصاية على المواقع الإسلامية والمسيحية في البلدة القديمة، حملة دبلوماسية للضغط على إسرائيل، التي ينحي عليها باللوم في التصعيد في المسجد الأقصى.

وأثارت المواجهات منذ بداية شهر رمضان الذي تزامن مع عيد الفصح في إسرائيل المشاعر الدينية وسط مخاوف دولية من الانزلاق مرة أخرى إلى صراع إسرائيلي فلسطيني أوسع.

واتهم الأردن والدول العربية إسرائيل في اجتماع عقد يوم الخميس في عمان بفرض قيود على حق العبادة للمسلمين مع السماح لليهود القوميين المتطرفين تحت حماية الشرطة بدخول مجمع المسجد.

وقالت إسرائيل، التي تنفي مسؤوليتها عن تصعيد العنف، يوم الخميس إنها تفرض حظرا طويل الأمد على صلاة اليهود في الحرم القدسي الشريف، رافضة اتهامات جامعة الدول العربية بأنها تسمح بمثل هذه العبادة.

وأوقفت إسرائيل الزيارات اليهودية في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان كما في السنوات السابقة.