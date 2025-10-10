الجمعة 18 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 10 أكتوبر 2025 |
ملك المغرب يدعو إلى إصلاحات سريعة لتوفير الوظائف وتنمية المناطق الريفية

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 10 - أكتوبر - 2025 9:19 مساءً
العاهل المغربي الملك محمد السادس

دعا العاهل المغربي محمد السادس اليوم الجمعة إلى تسريع الإصلاحات الرامية إلى توفير فرص عمل للشباب وتحسين الخدمات العامة وإيلاء اهتمام أكبر للمناطق الريفية.

ووجَه الملك هذه الدعوة في خطاب ألقاه في افتتاح دور الانعقاد الأخير للبرلمان هذا العام، بعد أسبوع من احتجاجات واسعة النطاق قادها شبان للمطالبة بتحسين الصحة والتعليم والقضاء على الفساد.

وقال الملك “العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية ليست مجرد شعار فارغ أو أولوية مرحلية قد تتراجع أهميتها حسب الظروف، وإنما نعتبرها توجها استراتيجيا يجب على جميع الفاعلين الالتزام به ورهانا مصيريا ينبغي أن يحكم مختلف سياستنا التنموية”.

وأضاف “ننتظر وتيرة أسرع وأثرا أقوى من الجيل الجديد من برنامج التنمية الترابية التي وجهنا الحكومة إلى إعدادها، وذلك في إطار علاقة رابح-رابح بين المجالات الحضرية والقروية”.

وأردف أن الأمر يتعلق على الخصوص “بتشجيع المبادرات المحلية والأنشطة الاقتصادية وتوفير فرص الشغل للشباب، والنهوض بقطاعات التعليم والصحة وتأهيل المجال الترابي”.

وكانت حركة لم تكن معروفة من قبل تطلق على نفسها (الجيل زد 212) خرجت إلى الشارع المغربي منذ 27 سبتمبر أيلول الماضي للمطالبة بتحسين خدمات الصحة والتعليم في المملكة ومحاربة الفساد.

جاء ذلك بعد أن فجرت وفاة ثماني نساء في أقل من شهر بمستشفى حكومي بأغادير في أثناء الولادة احتجاجات بالمدينة قبل أن تنتقل إلى مدن أخرى في المملكة وتتحول في بعض المناطق إلى أعمال عنف وتخريب.

وأوقفت الحركة احتجاجاتها في بداية هذا الأسبوع، بعد وعود من الحكومة بتفهم دوافعها والاستعداد لفتح حوار معها، قبل أن تستأنفها أمس الخميس عشية خطاب العاهل المغربي.

وأكد العاهل المغربي على “إعطاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة بما يراعي خصوصيتها وطبيعة حاجياتها وخاصة مناطق الجبال والواحات”

    المصدر :
  • رويترز

