ملك النرويج في المستشفى للعلاج من عدوى

قالت القصر الملكي في النرويجي في بيان الجمعة إن الملك هارالد، أصيب بعدوى وسيبقى في المستشفى خلال الأيام القليلة المقبلة أثناء خضوعه للعلاج بالمضادات الحيوية.

تم نقل الملك البالغ من العمر 85 عاما إلى المستشفى أمس الخميس 4 أغسطس، ويعاني من الحمى، وقال القصر إن حالته ما زالت مستقرة.

ويعاني الملك الذي اعتلى العرش قبل 31 عامًا من مشاكل صحية عدة مؤخرًا بما في ذلك اصابته بكوفيد-19 وخضوعه لجراحة في الركبة عام 2021 ومشاكل في الجهاز التنفسي في 2020.

وقال القصر في بيان مقتضب إن حالته “مستقرة” وخضع الملك لعملية جراحية في عام 2003 لاصابته بسرطان المثانة ثم عملية أخرى في عام 2005 لمشاكل في صمام القلب وتم استبدال الصمام في عملية أخرى في عام 2020.

رغم مشاكله الصحية رفض الملك الذي شارك في سباقات اليخوت الاولمبية، التنازل عن العرش وشعر أنه بحالة جيدة للمشاركة في بطولة العالم للإبحار الأسبوع الماضي.