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ملك بلجيكا يندد بالانتهاكات في غزة في تصريحات مباشرة غير معتادة

منذ ساعتين
ملك بلجيكا فيليب

ملك بلجيكا فيليب

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وصف ملك بلجيكا في كلمة ألقاها عشية اليوم الوطني، اليوم الاثنين،‭‭‭ ‬‬‬الانتهاكات في غزة بأنها “عار على الإنسانية”، وهي تصريحات مباشرة غير معتادة فيما يتعلق بالشؤون الدولية من ملك عادة ما يتجنب الخوض في السياسة العامة.

وقال الملك فيليب في كلمة بقصره في بروكسل “أضم صوتي إلى صوت كل من يدين الانتهاكات الإنسانية الخطيرة في غزة، حيث يموت الأبرياء من الجوع ويقتلون بالقنابل بينما هم محاصرون”.

وأضاف “طال أمد هذا الوضع أكثر مما ينبغي. إنه وصمة عار على جبين البشرية جمعاء. نؤيد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإنهاء هذه الأزمة المستعصية فورا”.

وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الملك فيليب علنا بهذه النبرة الحادة والوضوح عن صراع، أما الحكومة الاتحادية البلجيكية، فقد كانت أكثر تحفظا في انتقادها للصراع في غزة.

ويقتصر دور الملك في بلجيكا على تقديم المشورة والدعم والتحذيرات للحكومة دون اتخاذ أي قرارات سياسية.

    المصدر :
  • رويترز

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