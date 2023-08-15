الثلاثاء 28 محرم 1445 ﻫ - 15 أغسطس 2023 |
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مليون طن سنويًا.. لاتفيا قد تبدأ تصدير الحبوب الأوكرانيّة عبر موانئها

منذ 35 دقيقة
الحبوب الأوكرانية - تعبيرية

الحبوب الأوكرانية - تعبيرية

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أعلن رئيس هيئة السكك الحديدية في لاتفيا، عضو الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء أنّ بلاده قد تبدأ بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئها في الخريف، وبكميات تصل إلى مليون طن سنويًا.

وقال رينالدز بلاونيكس لإذاعة لاتفيا العامة: “حاليًا، هناك فرصة لنقل الحبوب الأوكرانية”.

ويتعين شحن الحبوب عبر بولندا، التي تستخدم سكك حديدية بمقاييس مختلفة عن التي تستخدمها لاتفيا وأوكرانيا، مما يتطلب حدوث تغييرين من شأنهما زيادة التكلفة.

وأضاف بلاونيكس: “نقدر أن يتم شحن نحو 500 ألف طن سنويًا عبر ممر النقل العابر هذا”.

يأتي ذلك بعد أن انسحبت موسكو من اتفاق كان يسمح بتصدير الحبوب من أوكرانيا، أحد أكبر المصدرين بالعالم، وتهاجم البنية الزراعية والتحتية الخاصة بكييف.

وأفاد خطاب اطّلعت عليه رويترز بأنّ ليتوانيا طلبت الشهر الماضي من المفوضية الأوروبية، تطوير طريق لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر خمسة موانئ في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا. وأوضح الخطاب أنّ السعة التصديرية المجمعة للموانئ الخمسة تبلغ 25 مليون طن سنويًا.

    المصدر :
  • رويترز

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