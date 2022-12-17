السبت 23 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 17 ديسمبر 2022 |
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ممثل خامنئي في مشهد: العالم يحاربنا بسبب الإمام المهدي

منذ 52 دقيقة
علي خامنئي وأحمد علم الهدى

علي خامنئي وأحمد علم الهدى

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اعتبر أحمد علم الهدى، ممثل المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي في مدينة مشهد وإمام صلاة الجمعة في المدينة، أن العالم كله يحارب النظام في إيران.

وأضاف علم الهدى: كل هذا بسبب العداء مع الإمام المغيب “المهدي،  فهم لا يريدونه أن يظهر، فيحاربوننا لأننا أدوات ظهوره… إذا توقفنا عن القيام برسالتنا هذه، فسوف يتوافقون مع اقتصادنا وسياستنا”.

تصريحات علم الهدى حول المؤامرة الخارجية تأتي فيما تدخل موجة الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني شهرها الرابع، وسط حالة من الغليان والقمع الأمني من قبل أجهزة الأمن الإيرانية.

في سياق متصل، دعا الشيخ عبد الحميد إسماعيل زهي أحد أكبر زعماء السنة في إيران السلطات الإيراني إلى الإفراج عن آلاف المحتجين المعتقلين ووقف الإعدامات مع استمرار مسيرات الشوارع في إقليم مضطرب بجنوب شرق البلاد في إطار الاحتجاجات المستمرة منذ ثلاثة أشهر.

وقالت منظمة العفو الدولية إن 26 شخصا يواجهون احتمال الإعدام بعدما نفذت الجمهورية الإسلامية حكم الإعدام شنقا في شخصين ألقي القبض عليهم بسبب الاحتجاجات التي اندلعت إثر وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في حجز الشرطة يوم 16 سبتمبر أيلول.

وتشكل الاضطرابات، التي شارك فيها متظاهرون من جميع أطياف المجتمع الإيراني ينادون بسقوط الحكم الديني في البلاد، أحد أكبر التحديات للجمهورية التي يحكمها الشيعة منذ ثورة 1979.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان “هناك احتمال كبير أن يتم إعدام 26 شخصا على الأقل فيما يتعلق بالاحتجاجات في أنحاء البلاد بعدما أعدمت السلطات الإيرانية تعسفيا شخصين عقب محاكمات صورية غير عادلة في محاولة لنشر الخوف بين العامة والقضاء على الاحتجاجات”.

وأضافت “من بين الستة والعشرين يوجد 11 شخصا محكوم عليهم بالإعدام و15 متهمون بجرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام في انتظار المحاكمة أو تجري محاكمتهم بالفعل”.

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