منافسة محتدمة بين ترامب وبايدن في ولاية فلوريدا

كشفت بعض النتائج الأولية عن فوز المرشح الديمقراطي في عدد من الولايات بينما تمكن الرئيس دونالد ترامب من تحقيق الفوز ولايات أخرى، بينما لا زالت ولاية فلوريدا تشهد منافسة محتدمة بين المرشحين .

فاز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بولايات كاليفورنيا (55 صوتا في المجمع الانتخابي)، وأوريغون (7)، وواشنطن (12)، فيما فاز منافسه الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، بميزوري (6) وآيداهو (4)، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وأضاف، ترامب، إلى رصيده، حتى الآن، ولايات نبراسكا (5)، ونيو مكسيسكو (5) ولويزيانا (8) ووايومنغ (3)، ونورث داكوتا (3)، وساوث داكوتا (3)، وتينيسي (11)، وأوكلاهوما (7)، وميسيسيبي (6) وآلاباما (9)، وويست فيرجينيا (5) وكنتاكي (8).

وقالت الوكالة إن بايدن فاز في نيويورك (29)، وفيرجينيا (13) ورود آيلاند (4)، ونيوجيرزي (14)، وماساتشوستس (11)، وميريلاند (10)، وإلينوي (20)، وديلاوير (3)، وكونيتيكت (7) وكولورادو (9).

وتشهد، ولاية فلوريدا، التي تمتلك 29 صوتا في المجمع الانتخابي وتعتبر من الولايات المتأرجحة، منافسة محتدمة بين المرشحين، وتشير التوقعات إلى تقدم ترامب فيها.

وأدلى أكثر من 100 مليون ناخب بأصواتهم بشكل مبكر في الأسابيع الأخيرة، قبل موعد الانتخابات، الثلاثاء، لتجنب الوقوف في طوابير، مع تفشي فيروس كورونا المستجد.