مناقصة دولية.. الجزائر تستهدف شراء 600 ألف طن قمح

منذ ساعتين
آخر تحديث: 23 - أكتوبر - 2025 12:06 مساءً
حقول قمح

حقول قمح

أفاد متعاملون أوروبيون أن الديوان الجزائري المهني للحبوب يُعتقد أنه اشترى نحو 600 ألف طن من قمح الطحين في مناقصة دولية أُغلقت يوم الأربعاء، وهو ما يتماشى مع توقعات التجار التي تراوحت بين 500 و600 ألف طن. وتشير بعض التقديرات الفردية إلى كمية تبلغ حوالي 580 ألف طن، غير أن غالبية المتعاملين ترجح أن تكون الكمية الإجمالية أقرب إلى 600 ألف طن.

وجاءت الصفقات بسعر 258.50 دولار للطن شاملاً تكاليف الشحن، وهو نفس السعر المتوقع سابقًا. ومن المرجح أن يتم الحصول على جزء كبير من القمح من دول منطقة البحر الأسود، مثل رومانيا وبلغاريا وأوكرانيا، مع السماح بالمناشئ الأخرى اختيارياً. كما طُرح القمح الأرجنتيني منخفض السعر كخيار، إلا أن الشحنات المبكرة لشهري نوفمبر وديسمبر قد لا تشمل المحصول الجديد.

وطلبت المناقصة شحن القمح على فترتين بالنسبة للمناشئ الأوروبية: من 1 إلى 15 ديسمبر، ومن 16 إلى 31 ديسمبر، في حين تُشحن الكميات القادمة من أمريكا الجنوبية أو أستراليا قبل ذلك بشهر. ومن المتوقع أن تظهر تحديثات إضافية حول الأسعار والكميات في الأيام المقبلة.

    المصدر :
  • رويترز

