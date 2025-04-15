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مناورات "جسر الصداقة 2025".. روسيا ومصر تتعاونان في البحر المتوسط

منذ 10 دقائق
سفن حربية روسية - أرشيفية

سفن حربية روسية - أرشيفية

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أفادت وزارة الدفاع الروسية باختتام مناورات عسكرية مشتركة مع الأسطول المصري في مياه البحر المتوسط.

وذكرت الوزارة في بيان، الاثنين، أن المناورات البحرية المشتركة أُجريت تحت شعار “جسر الصداقة – 2025″، خلال الفترة من 6 إلى 10 أبريل/نيسان الجاري.

وأوضح البيان أن قوات ووحدات بحرية مختلفة من أسطولي البلدين شاركت في المناورات.

وشهدت المناورات سيناريوهات الدفاع عن السفن ضد هجمات الزوارق السريعة والدفاع الجوي، حيث قامت طائرات “F-16” مصرية بمحاكاة هجمات جوية لاختبار أنظمة الدفاع الروسية.

كما تخللتها تدريبات بالذخيرة الحية باستخدام المدفعية.

وإلى جانب مقاتلات “إف-16” المصرية، شاركت في المناورات أيضا مروحية هجومية روسية من طراز “كا-27”.

يُذكر أن مناورات “جسر الصداقة” بين مصر وروسيا أُقيمت لأول مرة عام 2015.

    المصدر :
  • الأناضول

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