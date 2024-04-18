مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة يحذر من تحول مجلس الأمن لـ "مجلس إرهاب"!

انتقد مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، أداء مجلس الأمن لأنه على حد وصفه “لم يدن حماس ولا هجومها” في السابع من أكتوبر، فيما يستعد الآن للتصويت على عضوية كاملة لفلسطين.

واعتبر إردان ألا مكافأة “للإرهابيين” أكبر من هذا الاجتماع الآن، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية لا حكم لها في غزة فكيف يصوّت المجلس اليوم على عضوية كاملة لها.

وحذر المندوب الإسرائيلي أنه في حال اعتمد مجلس الأمن قراراً بمنح العضوية الكاملة لفلسطين فسيكون هذا مجلس إرهاب لا مجلس أمن.

مؤكداً أنه إذا اعتمد قرار منح العضوية الكاملة لفلسطين فستتعقد أي مفاوضات بشأن التسوية.

وأشار إردان إلى أن وجود ممثل للنظام الإيراني بيننا هو أكبر دليل على أن الأمم المتحدة صارت ملجأ للإرهاب، وعلى أن المنظمة الأممية فقدت مكانتها وصارت مزحة.