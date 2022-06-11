مندوب روسيا في فيينا: الإتفاق النووي لم يمت بعد

رغم استمرار تعثر المفاوضات النووية، رفض مبعوث روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، الإفتراض بأن الاتفاق النووي الموقع عام 2015 قد مات.

واعتبر أنه “لا يزال هناك وقت لإحياء الاتفاق، مضيفاً أن التوصل إلى توافق لا يزال ممكناً.

إلى ذلك، قال في مقابلة مع شبكة “إيران إنترناشيونال” أنه لا يعتقد أن طهران ستزيد تخصيب اليورانيوم إلى مستوى صنع أسلحة نووية في هذه المرحلة، ما لم يقم البعض باستفزازها للقيام ببعض الإجراءات الخطرة”، وفق تعبيره.

كما زعم أوليانوف، الذي كان حاضراً خلال محادثات فيينا بوصفه رئيساً لفريق التفاوض الروسي، أن الخلافات بين إيران والقوى العالمية تم حلها بنسبة “99.9%” في نهاية المحادثات.

وأردف قائلاً “كنا على بعد 5 دقائق من خط النهاية في تلك المحادثات”.

إلى ذلك دان المبعوث الروسي القرار الانتقادي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران، قائلا إنه “ضار وغير عقلاني في هذا الوقت الحرج، الذي لا تزال فيه نتيجة محادثات فيينا موضع تساؤل”.

وكان أوليانوف وصف قبل ذلك تلك الخطوة بالغبية، معتبراً أنه لا يجوز الابتعاد عن اللغة الدبلوماسية في الملف النووي.

تفاقم الوضع أكثر بعد مع إصدار الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قبل أيام قرارا أميركيا أوروبيا ينتقد إيران.