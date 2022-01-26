الأربعاء 23 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 26 يناير 2022 |
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منذ بدء الجائحة.. كوريا الجنوبية تسجل أكبر حصيلة إصابات بكورونا

منذ 6 ساعات
كوريا الجنوبية تسجل أرقام قياسية بكورونا

كوريا الجنوبية تسجل أرقام قياسية بكورونا

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أعلنت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، تسجيل أكبر حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة، حيث تجاوزت حالات الإصابة اليومية بكورونا في البلاد 13000 حالة.

وقال رئيس الوزراء كيم بو-غيوم، في اجتماع حكومي للاستجابة لكوفيد-19، إن انتشار سلالة “أوميكرون” شديدة العدوى بدأ بكامل قوته، معلنا تسجيل أكثر من 13 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا.

وتعد هذه الحصيلة، هي الأعلى منذ تأكيد أول حالة إصابة بكورونا قبل عامين، محطمة الرقم القياسي السابق البالغ 8,571 إصابة المسجل في اليوم السابق.

وأكد كيم، أنه “من الآن فصاعدا سيكون الهدف الرئيسي لاستجابتنا المضادة للفيروسات هو تقليل الحالات الخطيرة المصابة بكورونا وحالات الوفيات”.

وأشار إلى أن يوم الأربعاء يمثل بداية النظام الجديد لاختبار كورونا وعلاجه، المصمم لتقليل الاضطرابات أثناء الانتشار السريع لسلالة أوميكرون.

وكانت كوريا الجنوبية، أعلنت أن متحور “أوميكرون” أصبح السلالة المهيمنة في البلاد.

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