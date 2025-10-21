الثلاثاء 29 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 21 أكتوبر 2025 |
منطقة أومسك الروسية تعلن الطوارئ بعد تضرر المحاصيل من تساقط الثلوج

منطقة أومسك الروسية تعلن الطوارئ

أعلن حاكم منطقة أومسك، إحدى المناطق الرئيسية المنتجة للحبوب في سيبيريا بروسيا، حالة الطوارئ بسبب تأثر المحاصيل بالثلوج التي تساقطت مبكرا.

وأطلق الحاكم فيتالي خوتسينكو الإعلان عبر تطبيق تيليغرام اليوم الثلاثاء.

ودمرت الأحوال الجوية السيئة العام الماضي جزءا كبيرا من المحاصيل على مستوى روسيا.

وظهرت هذا العام مشاكل في العديد من المناطق، من بينها جنوب روسيا وسيبيريا. وتسمح حالة الطوارئ للمزارعين بتلقي مدفوعات من شركات التأمين.

وقال خوتسينكو بعد اجتماع بشأن حملة الحصاد “مستمرون في حملة الحصاد. واتخذنا قرارا خلال الاجتماع بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء المنطقة حتى يتمكن المزارعون من الاتصال بشركات التأمين”.

وبلغ محصول الحبوب والبقوليات في أومسك 3.8 مليون طن في عام 2024، لتحتل المنطقة المرتبة 12 في البلاد من حيث كمية المحاصيل.

وتم بالفعل حتى اليوم الثلاثاء حصد أكثر من 3.4 مليون طن من الحبوب في المنطقة.

وكانت زيادة كمية المحصول في سيبيريا أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت المحللين إلى رفع التوقعات في الشهور القليلة الماضية بشأن الحصاد.

    المصدر :
  • رويترز

