منظمات حقوقية تدين اعتقال طلبة الجامعات في إيران

لم تهدأ شعلة الاحتجاجات في إيران المنددة بمقتل شابة على يد شرطة الأخلاق في طهران،و أفادت الأنباء القادمة من إيران أن قوات الأمن أطلقت النار على طلاب جامعة “يزدان بناه” كردستان التقنية، غرب البلاد، وبذلك تمت محاصرة الطلاب في الجامعة.

وكانت المعلومات اشارت الى أن الأمن يفرض طوقاً أمنياً حول معظم الجامعات، ويخطط لإحكام السيطرة على حركة الطلاب اعتباراً من اليوم الأحد. يأتي ذلك فيما تواصلت الاحتجاجات بالقرب من الجامعة المحاصرة بمدينة مشهد، وكذلك في عدة مدن إيرانية.

تجمعات حاشدة من طلاب جامعة طهران الحرة في مواجهة عناصر الباسيج وهتافات "الموت لخامنئي" pic.twitter.com/zilogkHvvS — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) October 30, 2022

وفي السياق، دانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية اعتقال السلطات الإيرانية للطلاب المحتجين داخل حرم الجامعات.

ودعا طلاب جامعات في العاصمة طهران لاستمرار التظاهرات، تنديداً بقمع الشرطة رغم تهديدات الحرس الثوري التي أطلقها محذرا المحتجين من استمرار التظاهر. ونظم الطلاب تظاهرات كبيرة في كلية التقنية بجامعة طهران، ومشهد، وسوهانك بطهران، ومنام جامعة أمير كبير في أراك.

فيما عمدت قوات الأمن وعناصر الباسيج إلى محاصرة الطلاب المتظاهرين، وفقا لما نقله موقع “إيران إنترناشيونال”. حيث أفاد أن عناصر الباسيج ارتدوا ملابس مدنية ودخلوا إلى الحرم الجامعي في طهران، رافعين هتافات مؤيدة لترهيب الطلاب المحاصرين.

يأتي ذلك فيما قام البرلمان الإيراني برفع رواتب عناصر الأمن، في خطوة على ما يبدو لتحفيز مواجهة الاحتجاجات.

ووفقا للتقارير، فإن قوات الأمن أطلقت رصاص الصيد ضد المواطنين الذين جاؤوا لمساعدة الطلاب المحاصرين في كلية التقنية بمنطقة أمير أباد. كما أغلقت قوات الأمن الشارع المؤدي إلى أزقة الجامعة.

يأتي ذلك فيما واصل المحتجون في حي أمير أباد بطهران ترديد الشعارات المناهضة للنظام، مثل “الموت للديكتاتور خامنئي”.