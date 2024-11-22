منظمات داعمة لفلسطين تسعى لاستصدار حكم لوقف صادرات الأسلحة الهولندية لإسرائيل

متظاهرون مؤيدون لفلسطين يواجهون الشرطة الهولندية خلال مظاهرة تم حظرها في أمستردام، هولندا، 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. رويترز

طلبت 10 منظمات غير حكومية مناصرة للفلسطينيين من محكمة هولندية اليوم الجمعة إصدار قرار يلزم هولندا بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل والتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عازية ذلك إلى الخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.

ويقول مقدمو الدعوى إن هولندا، باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، عليها واجب اتخاذ جميع الإجراءات المعقولة في ضوء المتاح لمنع الإبادة الجماعية.

وقال المحامي فاوت ألبرس، الذي يمثل مجموعات منها منظمتا حقوق الإنسان الفلسطينيتان، مركز الحق ومؤسسة الميزان، و(منظمة إين أندر يودز خيليد)، أو “صوت يهودي مختلف”، اليهودية المناصرة للفلسطينيين إن هولندا لم تتخذ الإجراءات اللازمة بمواصلتها تصدير قطع غيار الأسلحة والتعاون العسكري.

وقال “يجب أن يتوقف هذا على الفور”.

وتستند الدعوى، التي نظرت فيها المحكمة الجزئية في لاهاي، إلى أمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير كانون الثاني لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة. واستشهد المدعون “بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الذين قتلوا وجرحوا والدمار غير المسبوق” للقول إن إبادة جماعية تحدث.

كما أشاروا إلى مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الدفاع السابق يوآف جالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منها الاضطهاد والقتل واستخدام التجويع سلاح حرب في غزة.

وتقول إسرائيل إن اتهامات الإبادة الجماعية على خلفية عملياتها العسكرية على غزة لا أساس لها من الصحة، وإنها تلاحق حماس وجماعات مسلحة أخرى تهدد أمنها ويختبئون بين المدنيين، وهو ما تنفيه تلك الجماعات. وقالت إسرائيل إن مذكرتي الاعتقال اللتين صدرتا أمس من الأمور المخزية والعبثية.

وطلب محامون يمثلون الدولة الهولندية من القضاة رفض مطالب المنظمات غير الحكومية بدعوى أنه ليس من حق أي قاض أن يملي السياسة الخارجية تجاه إسرائيل.

وقال محامي الدولة ريمر فيلدهوس للمحكمة “هولندا لا تشارك في الهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة… ولا تساعد المستوطنات على البقاء” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أمرت محكمة هولندية في فبراير شباط الحكومة بمنع جميع صادرات أجزاء طائرات إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها لانتهاك القانون الدولي أثناء الحرب في غزة. وطعنت الحكومة على هذا القرار.

ولم يعط القضاة أي إشارة إلى المدة التي قد تستغرقها دعوى المنظمات غير الحكومية الفلسطينية للنظر فيها. وعادة ما تستغرق مثل هذه القضايا نحو أسبوعين.

وقالت هولندا أمس بعد صدور مذكرتي الاعتقال إن زيارة وزير الخارجية كاسبر فيلدكامب إلى إسرائيل تأجلت.