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منظمة التجارة العالمية تحذر من "تأثير كبير" على التجارة إذا اتسع نطاق صراع حماس وإسرائيل

منذ 39 دقيقة
منظمة التجارة العالمية

منظمة التجارة العالمية

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قالت رئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا إنها تأمل في إمكان إنهاء الصراع بين إسرائيل وحماس سريعا، محذرة من أنه سيكون له “تأثير كبير حقا” على تدفقات التجارة العالمية الضعيفة بالفعل إذا اتسع نطاقه في جميع أنحاء المنطقة.

وأضافت في المغرب على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين أن العنف في الشرق الأوسط يمكن أن يزيد من العوامل التي تخنق نمو التجارة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة وسوق العقارات الصينية المتأزمة والحرب الروسية في أوكرانيا.

هذا وذكرت وزارة الصحة في غزة أن 1537 فلسطينيا لقوا حتفهم، بينهم 500 طفل و276 امرأة، وأصيب 6612 في ضربات جوية إسرائيلية على القطاع المحاصر منذ يوم السبت.

فيما ذكرت وسائل إعلام تابعة لحركة حماس الخميس أن 25 فلسطينيا لقوا حتفهم في ضربة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم جباليا بشمال قطاع غزة.

    المصدر :
  • رويترز

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