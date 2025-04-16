منظمة التجارة العالمية تخفض توقعاتها لنمو التجارة في 2025

خفضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها للتجارة العالمية للسلع بشدة من نمو قوي إلى انخفاض اليوم الأربعاء، قائلة إن زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية، وامتداد تبعاتها وتأثيراتها، قد يترتب عليه أشد ركود منذ ذروة جائحة كوفيد-19.

وأعلنت المنظمة أنها تتوقع انخفاض تجارة البضائع بنسبة 0.2 بالمئة هذا العام، في تراجع ونزول عن توقعاتها في أكتوبر تشرين الأول بنمو قدره ثلاثة بالمئة. وأوضحت أن تقديراتها الجديدة تستند إلى الإجراءات التي طبقت في مطلع هذا الأسبوع.

وقالت نغوزي أوكونغو-إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية للصحفيين في جنيف “أنا قلقة للغاية، الانكماش في نمو التجارة العالمية للسلع يشكل مصدر قلق كبير”.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية إضافية على واردات الصلب والسيارات، بالإضافة إلى رسوم جمركية عالمية أوسع نطاقا، قبل أن يُعلّق بشكل مفاجئ رسوما جمركية أعلى على 12 دولة. كما اشتدت حربه التجارية مع الصين، إذ يتبادل البلدان فرض رسوم جمركية على واردات كل منهما تتجاوز 100 بالمئة.

وقالت منظمة التجارة العالمية إنه إذا أعاد ترامب فرض المعدلات الكاملة لرسومه الجمركية الأوسع نطاقا، فإن ذلك من شأنه أن يقلل من نمو تجارة السلع بنحو 0.6 نقطة مئوية، مع خفض آخر بنحو 0.8 نقطة مئوية بسبب التأثيرات غير المباشرة التي تتجاوز التجارة المرتبطة بالولايات المتحدة.

وبوضع ذلك كله في الاعتبار، فمن شأنه أن يؤدي إلى انخفاض بنسبة 1.5 بالمئة، وهو أكبر انخفاض منذ 2020.

وقالت أوكونغو-إيويالا “إذا شهدنا انكماشا في السلع العالمية، فإن القلق سيمتد إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام. وقد لاحظنا أن المخاوف التجارية يمكن أن تنعكس سلبا على الأسواق المالية، وعلى قطاعات اقتصادية أخرى على النطاق الأوسع”. كما دقت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية ناقوس الخطر بشأن تأثير ذلك على الدول النامية.