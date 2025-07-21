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منظمة التجارة العالمية تلغي أجزاء من قرار سابق في نزاع بين الاتحاد الأوروبي والصين

منذ 47 دقيقة
منظمة التجارة العالمية

منظمة التجارة العالمية

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ألغت هيئة تحكيم تابعة لمنظمة التجارة العالمية، اليوم الاثنين، جزءا من قرار سابق لإحدى اللجان كان قد رفض مزاعم الاتحاد الأوروبي بأن الصين انتهكت قواعد المنظمة بشأن الملكية الفكرية.

وفي أبريل نيسان، رفضت لجنة تابعة لمنظمة التجارة العالمية شكوى الاتحاد الأوروبي، التي قدمت عام 2022، والتي تفيد بأن الصين انتهكت قواعد الملكية الفكرية للمنظمة فيما يتعلق ببراءات اختراع تقنيات الجيل الثالث والرابع والخامس للهواتف المحمولة.

لكن اللجنة أشارت آنذاك إلى أن الصين لم تمتثل لجميع التزامات الشفافية التي تفرضها منظمة التجارة العالمية.

واستأنف الاتحاد الأوروبي القضية أمام آلية التحكيم متعددة الأطراف للاستئناف ، وهي بديلة لهيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية والتي أغلقت أبوابها في عام 2019، بعد أن قامت الولايات المتحدة مرارا بعرقلة تعيين القضاة.

وألغت هيئة التحكيم اليوم الاثنين جزءا من قرار اللجنة السابق وخلصت إلى أن منع المحاكم الصينية أصحاب براءات الاختراع من المطالبة بحقوقهم خارج الصين من خلال أوامر منع التقاضي المضاد لا يتوافق مع قواعد منظمة التجارة الخاصة بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتعلقة.

وأبقت هيئة التحكيم على النتائج السابقة في أربع قضايا، لكنها نقضت نتائج اللجنة في ثلاث قضايا أخرى. ومنحت اللجنة الصين مهلة 90 يوما لتصحيح إجراءاتها بما يتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

    المصدر :
  • رويترز

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