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منظمة التحرير تختار عزام الأحمد أمين سر جديد

منذ ساعة واحدة
عزام الأحمد

عزام الأحمد

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انتخبت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم السيت عزام الأحمد أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة.

واختارت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال اجتماعها، مساء اليوم السبت، في رام الله، أمين سر جديداً للجنة، خلفاً لحسين الشيخ الذي تولّى مؤخراً منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية.

كانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قد صادقت في جلستها المنعقدة السبت الماضي على الترشيح المقدم من الرئيس الفلسطيني لتعيين حسين الشيخ نائباً لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك استناداً إلى الصلاحيات التي أقرها قرار المجلس المركزي في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، باستحداث المنصب.

وانعقد اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني يومي 23 و24 إبريل الماضي، في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله.

    المصدر :
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