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منظمة الصحة: الإخلاء القسري للمستشفيات في غزة يُعَرِض مئات المرضى للخطر

منذ 33 دقيقة
جثامين شهداء في غزة أمام أحد المستشفيات

جثامين شهداء في غزة أمام أحد المستشفيات (رويترز)

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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس (الخميس 2-11-2023) إن الإخلاء القسري للمستشفيات في قطاع غزة يعرض حياة مئات المرضى للخطر.

وأضاف “صدرت أوامر بإخلاء 23 مستشفى في مدينة غزة وشمال القطاع، والإخلاء القسري في هذه الظروف سيهدد حياة مئات المرضى”.

ودعا أدهانوم جيبريسوس، وفي مؤتمر صحفي في جنيف، مجددا إلى هدنة إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحماس لمساعدة آلاف الجرحى.

وأضاف أن هناك 21 ألف جريح من الجانبين و1.4 مليون نازح في غزة.

وقال “تعجز كلماتنا عن وصف الهول الذي يتكشف في غزة”.

في السياق،  دعا خبراء بالأمم المتحدة،الخميس لوقف إطلاق نار إنساني في غزة قائلين إن الشعب الفلسطيني هناك عرضة “لخطر جسيم للإبادة الجماعية”.

قال الخبراء، وبينهم عدة مقررين خاصين بالمنظمة الدولية، في بيان “مقتنعون بأن الشعب الفلسطيني عرضة لخطر جسيم للإبادة الجماعية”.

وأضافوا “نطالب بوقف إنساني لإطلاق النار لضمان وصول المساعدات إلى الأشد عوزا”.

    المصدر :
  • رويترز

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