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منظمة الصحة العالمية: ارتفاع عدد قتلى الصراع في السودان الى 413 شخص

منذ دقيقتين
آخر تحديث: 21 - أبريل - 2023 12:31 مساءً
منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

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قالت منظمة الصحة العالمية الجمعة إن 413 شخصا قتلوا وأصيب 3551 في السودان منذ اندلاع القتال العنيف هناك قبل ستة أيام.

وكانت منظمة الصحة قد أبلغت أمس الخميس 20\4\2023 عن مقتل 330 وإصابة قرابة 3200 شخص في أعمال القتال بالسودان.

لاتزال الاشتباكات المستمرة منذ حوالي الاسبوع في العاصمة السودانية مشتعلة، وسط مخاوف من تفاقم ازمة اجتماعية وصحية وغذائية.

هذا وقالت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، الجمعة، إن 70% من المستشفيات المتاخمة لمناطق الاشتباك بين الجيش وقوات الدعم السريع متوقفة عن العمل.

وقالت النقابة إن 55 مستشفى أساسيا في العاصمة والولايات من أصل 78 متوقفة عن العمل والباقي مهدد بالإغلاق لنقص الكوادر والإمدادات الطبية والإمدادات والكهرباء والمياه.

    المصدر :
  • رويترز

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