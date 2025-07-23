الأربعاء 28 محرم 1447 ﻫ - 23 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

منظمة الصحة العالمية: ارتفاع "قاتل" في سوء التغذية بغزة

منذ ساعة واحدة
أطفال غزة

أطفال غزة

A A A
طباعة المقال

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء إنها تشهد ارتفاعا قاتلا في سوء التغذية بقطاع غزة مما تسبب في وفاة 21 طفلا دون سن الخامسة خلال عام 2025.

وأضافت المنظمة أن مراكز معالجة سوء التغذية ممتلئة عن آخرها دون إمدادات كافية للتغذية الطارئة، وتتفاقم أزمة الجوع بسبب انهيار قنوات توصيل المساعدات والقيود المفروضة على الوصول إلى القطاع.

وينفد مخزون قطاع غزة من الغذاء منذ قطعت إسرائيل جميع الإمدادات إلى القطاع في مارس آذار، ثم رفعت هذا الحصار في مايو أيار، ولكن بشروط تقول إنها ضرورية لمنع تحويل المساعدات إلى الجماعات المسلحة. ومع ذلك، تقول منظمات الإغاثة إنه لا يصل إلى الناس حاليا في غزة سوى كميات قليلة للغاية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن المنظمة لم تتمكن من إيصال أي مواد غذائية لمدة 80 يوما تقريبا بين مارس آذار ومايو أيار، مضيفا أن استئناف عمليات التسليم لا يزال أقل بكثير من المطلوب.

وأضاف جيبريسوس “يواجه 2.1 مليون شخص في منطقة الحرب في غزة قاتلا آخر يضاف إلى القنابل والرصاص، وهو الجوع؛ فنشهد الآن ارتفاعا شديدا في الأمراض المرتبطة بسوء التغذية”.

    المزيد من أخبار العالم

    طفل يحمل إناءً بينما يتجمع الفلسطينيون لتلقي الطعام من مطبخ خيري وسط أزمة الجوع في مدينة غزة، 22 يوليو/تموز 2025. رويترز
    العفو الدولية: إسرائيل تتعمد تجويع الفلسطينيين ويجب وقف الإبادة الجماعية في غزة الآن
    في غزة فقط يسقط الناس إغماء من الجوع
    تجويع غزة يشعل غضباً واسعاً ومظاهرات تنديد في عدد من مدن العالم
    رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو
    الشرطة الإسرائيلية تحقق مع امرأة يشتبه في تآمرها لاغتيال نتنياهو

    الأكثر قراءة

    المبعوث الأمريكي توم باراك
    الإطلالة الثالثة لباراك.. هل ستكون الأخيرة قبل الطوفان المتوقع؟
    المبعوث الأمريكي توم باراك
    باراك للمسؤولين اللبنانيين: دولتكم لم تلتزم بجدية بأي مخطط واضح حتى الساعة!
    رئيس مجلس النواب نبيه بري
    هل ينجح بري في تثبيت معادلة "السلاح مقابل السيادة"؟