منظمة الصحة العالمية: العالم متواطئ في تحطيم أطفال غزة

ذكر المدير التنفيذي لبرنامج منظمة الصحة العالمية للطوارئ الصحية اليوم الخميس أن عقول وأجساد أطفال قطاع غزة “تتعرض للتحطيم” بعد شهرين من منع دخول المساعدات وتجدد الضربات.

وقال مايكل رايان للصحفيين في مقر المنظمة بجنيف اليوم الخميس “نحن نحطم أجساد أطفال غزة وعقولهم. نحن نجوع أطفال غزة. نحن متواطئون”، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك.

وأضاف “بصفتي طبيبا، أنا غاضب. هذا لا يُحتمل”.

ومطلع مارس/ آذار الماضي انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين “حماس” إسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/ آذار الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمنية، وفق إعلام عبري.

وتحاصر إسرائيل غزة للعام الـ18، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخلت غزة مرحلة المجاعة؛ جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.