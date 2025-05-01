الخميس 3 ذو القعدة 1446 ﻫ - 1 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

منظمة الصحة العالمية: العالم متواطئ في تحطيم أطفال غزة

منذ 3 ساعات
أطفال جرحى جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة نصار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

أطفال جرحى جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة نصار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

A A A
طباعة المقال

ذكر المدير التنفيذي لبرنامج منظمة الصحة العالمية للطوارئ الصحية اليوم الخميس أن عقول وأجساد أطفال قطاع غزة “تتعرض للتحطيم” بعد شهرين من منع دخول المساعدات وتجدد الضربات.

وقال مايكل رايان للصحفيين في مقر المنظمة بجنيف اليوم الخميس “نحن نحطم أجساد أطفال غزة وعقولهم. نحن نجوع أطفال غزة. نحن متواطئون”، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك.

وأضاف “بصفتي طبيبا، أنا غاضب. هذا لا يُحتمل”.

ومطلع مارس/ آذار الماضي انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين “حماس” إسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/ آذار الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمنية، وفق إعلام عبري.

وتحاصر إسرائيل غزة للعام الـ18، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخلت غزة مرحلة المجاعة؛ جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

إيران وأمريكا
إيران ترد على العقوبات الأمريكية: واشنطن تمارس "سلوكاً متناقضاً"
فلسطينيون يفرون من مناطق في الجزء الشرقي من مدينة غزة. رويترز
غزة تحت القصف
حكومة غزة: العمال يعانون من البطالة بسبب الهجمات الإسرائيلية المتواصلة
جنود في الجيش الباكستاني
باكستان تحذر الهند من مغامرة عسكرية وتتوعد برد حاسم

الأكثر قراءة

طقس لبنان
ماذا يحمل المنخفض الجوي القادم من تركيا إلى لبنان؟
العمال في عيدهم يئنون.. وهذا ما كشفه الأسمر لصوت بيروت حول الزيادات على الأجور!
الذهب
أسعار الذهب تهبط وسط توقعات بتثبيت الفائدة الأمريكية