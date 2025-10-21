منظمة الصحة العالمية: الهند بحاجة لمزيد من الجهود لوقف بيع دواء السعال السام بعد وفاة 24 طفلاً

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الهند لا تزال بحاجة إلى بذل جهود إضافية لمنع بيع شراب السعال السام، على الرغم من إحراز بعض التقدم، بعد وفاة 24 طفلاً على الأقل نتيجة تناول دواء محلي الصنع.

وأوضحت المنظمة أن الأطفال توفوا بعد تناول شراب كولدريف الذي تصنعه شركة سريسان للأدوية، والذي أظهرت الاختبارات احتواؤه على مادة ثنائي الإيثيلين جلايكول السامة بكميات تقارب 500 ضعف الحد المسموح به.

وأشار روتيندو كوانا المسؤول في المنظمة إلى أن الهند أحرزت بعض التقدم من خلال متطلب جديد لاختبار الأدوية للكشف عن الملوثات قبل التصدير، لكن لا يوجد متطلب مماثل بالنسبة للأدوية المباعة محلياً، ما يمثل فجوة تنظيمية خطيرة.

ويأتي هذا بعد أقل من عامين من التعهدات العالمية بتشديد الرقابة على أدوية الأطفال، عقب وفاة أكثر من 300 طفل حول العالم بسبب سموم مماثلة في أدوية مصنوعة في الهند وإندونيسيا.