منظمة الصحة تدعم قرار غوتيريش بتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس دعمه لتفعيل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.

جاء ذلك في تدوينة له، أمس الأربعاء 6\12\2023، عبر منصة إكس، تعليقا على تفعيل غوتيريش المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة لوصف الوضع في قطاع غزة وإسرائيل، باعتباره تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

وقال غيبريسوس إن النظام الصحي في غزة على وشك الانهيار، وأكد وجود حاجة للسلام من أجل الصحة.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلنت الأمم المتحدة إرسال غوتيريش خطابا إلى رئيس مجلس الأمن، يفعّل فيه للمرة الأولى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، وذلك نظرا لحجم الخسائر في الأرواح في غزة وإسرائيل في غضون فترة وجيزة.

وتنص المادة المذكورة على أن للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 16 ألفا و248 قتيلا، بينهم 7112 طفلا و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفا و616 جريحا، فضلا عن دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

I support Secretary-General @antonioguterres' letter to the @UN Security Council, invoking Article 99 and appealing for a ceasefire. #Gaza's health system is on its knees and near total collapse. We need peace for health. https://t.co/PsZuAANKYq

