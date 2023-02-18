السبت 27 رجب 1444 ﻫ - 18 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

منظمة الصحة: نحتاج 84.5 مليون دولار لجهود ما بعد زلزال تركيا وسوريا

منذ 31 دقيقة
آثار الزلزال المدمر في تركيا

آثار الزلزال المدمر في تركيا (رويترز)

A A A
طباعة المقال

أطلقت منظمة الصحة العالمية مناشدة (الجمعة 17-2-2023) لجمع 84.5 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الصحية بعد الزلزال في تركيا وسوريا.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان “المناشدة الأولية تتناول الموقف الصحي في الدولتين بعد هذه الكارثة الإنسانية والتهديدات الرئيسية للصحة واستجابة المنظمة منذ وقوع الزلزال وأولويات التعامل مع التداعيات الصحية في البلدين”.

من جهتها ناشدت الأمم المتحدة، الخميس العالم جمع أكثر من مليار دولار لدعم عملية الإغاثة في تركيا، وذلك بعد يومين من إطلاق نداء لجمع 400 مليون دولار للسوريين.

وينام الناجون في المناطق المنكوبة الممتدة على مساحة شاسعة في الخيام أو المساجد أو المدارس أو السيارات في ظل برد الشتاء القارس المقترب من التجمد.

وعبرت منظمة الصحة العالمية عن قلقها بشكل خاص على سلامة الناس في شمال غرب سوريا الذي شهد سقوط أغلب الوفيات من الزلزال حيث شعر كثيرون بالتخلي عنهم مع وصول الإمدادات بالأساس لمناطق أخرى منكوبة من الزلزال الذي اجتاح مساحة شاسعة من البلاد.

ووفقا لمسح أجرته منظمات غير حكومية، فهناك نحو 50 ألف أسرة في شمال غرب سوريا في حاجة إلى خيام أو ملاجئ عاجلة.

وقال متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لرويترز إنه حتى يوم الجمعة عبرت 142 شاحنة مساعدات تابعة للأمم المتحدة إلى شمال غرب سوريا بعد استئناف عمليات المساعدات في التاسع من فبراير شباط.

وأضاف المتحدث “نكثف بكل تأكيد عمليات المساعدة عبر الحدود. هناك خطة لوصول المزيد من الشاحنات يوميا”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

جنود اوكرانيون يطلقون قذائف الهاون على محور باخموت
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
القوات الأوكرانية على جبهة باخموت: أعطونا مزيداً من الأسلحة لندمر المحتل الروسي
آثار الإعصار شمالي نيوزيلندا
في نيوزيلندا.. الإعصار غابرييل يحصد 9 قتلى والبحث جارٍ عن آلاف المفقودين
الشرطة الأمريكية
مقتل ستة في إطلاق نار عشوائي ببلدة بولاية مسيسبي الأمريكية

الأكثر قراءة

الصليب الأحمر
نشرة توعويّة.. ما هي الإجراءات الوقائية قبل الزلزال وخلاله وبعده؟
الدولار
تسعيرة مسائيّة جديدة لـ "الدولار الأسود".. كم سجّل؟
مؤشر قياس الزلازل
هزة أرضية متوسطة تضرب مناطق في لبنان وسوريا