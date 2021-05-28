منظمة الطيران المدني الدولي تحقق في "حادثة الطائرة" البيلاروسية

أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي ”إيكاو“، في أعقاب اجتماع طارئ عقدته، الخميس، أنها ستفتح تحقيقا في إجبار بيلاروسيا طائرة ركاب كانت تعبر مجالها الجوي، الأحد، على الهبوط في مينسك لاعتقال صحافي معارض لنظام الرئيس ألكسندر لوكاشنكو كان على متنها.

وقالت إيكاو في بيان، إنها قررت فتح تحقيق من أجل ”تقصي حقائق“ ما حصل، مشددة على ”أهمية إثبات وقائع ما حدث والتحقق مما إذا حصل انتهاك لقانون الطيران الدولي من قبل دولة عضو في منظمة الطيران المدني الدولي، بما في ذلك اتفاقية (شيكاغو) للطيران المدني الدولي ومرفقاتها“.

وأضافت المنظمة، أنها تدعو ”جميع الدول الأعضاء في إيكاو وسائر الأطراف المعنيين إلى التعاون مع هذا التحقيق“.

واتخذت ”إيكاو“ هذا القرار خلال اجتماع مغلق طارئ عقدته هيئتها الإدارية بمشاركة أعضائها الـ36.

وفي سياق متصل، أغلقت إستونيا، الخميس، مجالها الجوي أمام الطائرات البيلاروسية.

وقالت الحكومة الإستونية في بيان، إنها قررت ”منع طائرات بيلاروسيا وتلك التي تقلع من هذا البلد، من الهبوط في الأراضي الإستونية أو الإقلاع منها أو التحليق في المجال الجوي الإستوني“.

وأثارت بيلاروسيا غضبا دوليا عارما بعد إجبارها طائرة تابعة لشركة ”رايان إير“ كانت في رحلة من أثينا إلى فيلنيوس على الهبوط في مينسك لاعتقال الصحافي البيلاروسي رومان بروتاسيفيتش.

ونقل البيان عن رئيس الوزراء الإستوني كاجا كالاس قوله، إنه ”من خلال تحويل مسار طائرة الركاب واعتقال الصحافي المنتقد للحكومة (البيلاروسية) ورفيقته، ارتكب النظام البيلاروسي عملا من أعمال إرهاب الدولة، ويجب أن يتحمل المسؤولية عن هذه الأعمال“.

وأثار تصرف بيلاروسيا غضب قادة الاتحاد الأوروبي الذين قرروا في اليوم التالي حظر المجال الجوي ومطارات بلدانهم على الطائرات الآتية من بيلاروسيا، وأوصوا شركات الطيران الأوروبية بتجنب مجال بيلاروسيا الجوي.

وأعلنت بولندا التي تشترك في حدود طويلة مع بيلاروسيا، الأربعاء، أن مجالها الجوي مغلق أمام الطائرات البيلاروسية.