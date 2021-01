منظمة العفو الدولية: ترامب حرض على العنف والترهيب

بعد اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمبنى الكابيتول أثناء مناقشة مجلس الشيوخ لنتائج المجمع الانتخابي، قالت منظمة العفو الدولية إن “ترامب حرض على العنف والترهيب”.

وكتبت المنظمة في تغريدة عبر “تويتر” إن “ترامب وعبر رفضه قبول نتائج الانتخابات حرض على العنف والترهيب”، مشددة على أن “هذه ليست أفعال قائد، بل أفعال محرض”.

Trump has incited violence & intimidation, as he continued to refuse accepting election results. These are not actions of a leader, but an instigator. Trump’s embrace of white supremacist groups & extremists has further fanned the flames of chaos & violence we witnessed.

