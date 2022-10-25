منظمة حقوقية ايرانية: ارتفاع عدد القتلى خلال الاحتجاجات إلى 234

لاتزال الاحتجاجات في الشوارع الايرانية مستمرة والتي اندلعت بعد مقتل الشابة مهسا اميني على يد شرطة الاخلاق بعد ثلاثة ايام على اعتقالها بدعوى ارتدائها الحجاب بشكل غير لائق، في وقت تنفي السلطات الايرانية تعرض الفتاة للضرب على يد الشرطة.

هذا وقد أعلن مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية محمود أميري مقدم، الثلاثاء، أن عدد قتلى الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد خلال الفترة الأخيرة وصل إلى 234 على الأقل.

وأشار أميري مقدم في حسابه على تويتر إلى أن هناك 29 طفلا بين قتلى المظاهرات التي فجرتها وفاة الشابة مهسا أميني بعد اعتقالها، وتشهد إيران احتجاجات بمناطق متفرقة منذ عدة أسابيع.

وتتواصل الاحتجاجات في مختلف المدن الإيرانية، وشهدت مهاباد في محافظة أذربيجان الغربية تظاهرات ليلية الاثنين، ترافقت مع انتشار كبير لقوات الأمن، فيما قام متظاهرون بإشعال النار في تمثال لقاسم سليماني بالعاصمة طهران.

وتعرضت طالبات في مدرسة ثانوية بطهران للضرب من قبل المسؤولين، الاثنين، بعد رفضهن الخضوع لتفتيش ملابسهن وتسليمهن هواتفهن المحمولة.

وكشفت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي نُشرت على تويتر الواقعة، حيث استخدمت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع لتفريق الأهالي الذين تجمعوا أمام المدرسة.