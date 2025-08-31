منظمتان بريطانيتان: تلقينا بلاغين عن واقعة جنوب غربي ينبع بالسعودية

قالت اثنتان من المنظمات البحرية البريطانية اليوم الأحد إنهما تلقتا بلاغين عن واقعة جنوب غربي مدينة ينبع في السعودية.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن سفينة أبلغت عن “سقوط جسم مجهول بالقرب منها وسماع دوي انفجار قوي”، مشيرة إلى أن كل أفراد طاقم السفينة بخير وأن السفينة تواصل رحلتها.

وبعد وقت قصير من صدور تقرير الهيئة، أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 37.5 ميل بحري جنوب غربي ينبع.

وقالت الشركة أن السفينة التي تعرضت للهجوم ملكيتها إسرائيلية وترفع علم ليبيريا وتتوافق مع الأهداف التي يهاجهما الحوثيون.

وتقع مدينة ينبع على ساحل البحر الأحمر.

وتهاجم جماعة الحوثي اليمنية منذ عام 2023 سفنا في البحر الأحمر يعتبرونها تابعة لإسرائيل فيما يقولون إنه دعم للفلسطينيين في غزة.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان الحوثيون على صلة بواقعة اليوم. ولم يصدر بيان عن الجماعة حتى الآن.

حركة الملاحة

وأجبرت هجمات الحوثيين السفن على تغيير مسارها، ما أدى إلى تقلص حركة الملاحة عبر قناة السويس، الشريان الحيوي الذي يمر عبره عادة نحو 12 في المئة من حركة الملاحة العالمية، وفق الغرفة الدولية للشحن.

ويسري وقف لإطلاق النار مع الولايات المتحدة أعلن في مايو/أيار بوساطة عُمانية أنهى أسابيع من الضربات الأميركية المكثفة على اليمن، ويهدف إلى ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر.

ورغم الهدنة مع الأميركيين، أكد الحوثيون في مايو/أيار أن السفن الإسرائيلية ستبقى “عرضة للاستهداف” في الممرات المائية قبالة اليمن، بما فيها البحر الأحمر وخليج عدن، حتى وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وترد إسرائيل على هذه الهجمات بتنفيذ ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن، بما فيها موجة هجمات استهدفت الأحد الماضي مدينة الحديدة الساحلية ومناطق مجاورة لها.