منفذ هجوم فيينا… ألباني متعاطف مع “داعش”

كشف رئيس تحرير صحيفة فالتر النمساوية فلوريان كلينك، من خلال تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن منفذ هجوم فيينا الذي قُتل يوم الاثنين من أصل ألباني وعمره 20 عاما، وُلد ونشأ في فيينا لكن والديه من مقدونيا الشمالية، مؤكدا أنه معروف للمخابرات المحلية لأنه واحد من 90 إسلاميا نمساويا أرادوا السفر الى سوريا.

وقال كلينك إن الشرطة لم تعتقد أن كارتين قادر على التخطيط لشن هجوم في فيينا.

Kurtin S., geboren en getogen in #Wenen. De 20-jarige S. zou Albanese wortels hebben, zijn ouders komen uit Noord-Macedonië.

S. was bekend bij de veiligheidsdiensten omdat hij 1 van zeker 90 Oostenrijkse islamisten was die naar Syrië wilde reizen. In juli werd hij tegengehouden. pic.twitter.com/PDVvHWcypX

