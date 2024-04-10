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من إجمالي 17.. أوكرانيا تدمر 14 مسيرة أطلقتها روسيا

منذ ساعة واحدة
طائرة مسيرة

طائرة مسيرة

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قال سلاح الجو الأوكراني ومسؤولون إداريون اليوم الأربعاء إن روسيا استهدفت جنوب أوكرانيا بسبع عشرة طائرة مسيرة هجومية وعدة صواريخ، وإن الدفاعات أسقطت 14 مسيرة وصاروخين موجهين.

وذكر قائد سلاح الجو الأوكراني ميكولا أوليشوك عبر تطبيق تيليجرام أن روسيا أطلقت أيضا صاروخين كروز من طراز إسكندر-كيه وصاروخا باليستيا من طراز إسكندر-إم، لكنه لم يوضح مصيرها.

وأضاف أنه جرى تدمير صاروخين من طراز كيه.إتش-59 أطلقتهما روسيا باتجاه ميناء أوديسا على البحر الأسود.

وقالت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية على تطبيق تيليجرام إنه جرى إسقاط 12 مسيرة فوق ميكولايف واثنتين فوق أوديسا.

ولحقت أضرار بالبنية التحتية للطاقة في ميكولايف نتيجة الهجوم مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي لعدة ساعات. وقال الجيش إن الهجمات لم تسفر عن سقوط قتلى.

    المصدر :
  • رويترز

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