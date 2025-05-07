من بيت لحم إلى الخليل.. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات وتقمع احتفالاً مسيحياً

أُصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، واعتُقل آخرون، مساء يوم أمس الثلاثاء، أثناء اقتحامات نفذها الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها اعتداءات على مواطنين يحيون مناسبة دينية مسيحية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” أن “قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام والصوت تجاه مواطنين كانوا يحيون عيد القديس جيورجيوس في دير الخضر جنوب بيت لحم، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بالاختناق، وآخرين بجروح جراء السقوط، إضافة إلى حالات هلع، خاصة بين الأطفال”.

ويحج آلاف المسيحيين سنويا إلى كنيسة سانت جورج بالبلدة القديمة من بلدة الخضر، وسط إجراءات أمنية تفرضها الشرطة الفلسطينية لضمان سلامة الزوار والمصلّين الذين يتوافدون لإحياء هذه المناسبة الدينية.

وجيورجيوس، من أشهر القديسين المسيحيين، ولد في مدينة اللد بفلسطين 280 م، ودفن فيها بعد تعذيبه وقتله بأمر من الإمبراطور الروماني لإيمانه بالمسيح عليه السلام، وبنيت له كنائس في اللد وأنحاء العالم، وفق المرجعيات المسيحية.

في وسط الضفة الغربية، اقتحمت قوات إسرائيلية بلدة بيتونيا غرب رام الله، وداهمت منزلًا وفتشته، بحسب “وفا”، بينما ذكر تلفزيون فلسطين أن الجيش اعتقل عددًا من الشبان خلال الاقتحام.

كما اقتحم الجيش، قريتي النبي صالح شمال غرب رام الله وترمسعيا شرق المدينة، وأطلق قنابل الغاز والصوت، دون تسجيل إصابات أو اعتقالات، وفق وفا.

وذكرت الوكالة، أنه جرى الاعتداء على عدد من المواطنين واحتجاز بطاقات صحفيين أثناء تغطيتهم لاقتحام ترمسعيا.

وفي جنوب الضفة، داهمت قوة إسرائيلية بلدة السموع جنوب الخليل، وفتشت منزلًا، ونصبت حاجزًا عسكريًا على مدخل البلدة، ما تسبب بإعاقة حركة المواطنين والمركبات، كما ذكرت الوكالة الرسمية.

وتأتي هذه الاقتحامات في ظل تصعيد متواصل من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، بالتوازي مع العدوان المستمر على قطاع غزة، حيث استشهد منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 960 فلسطينيًا وأُصيب نحو 7 آلاف آخرين في الضفة، فيما سُجلت نحو 16 ألفًا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.

​​​​​​​وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 171 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.